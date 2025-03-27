Стоки мусорного полигона в пригороде Новороссийска загрязняют реку Озерейку

Специалисты Росприроднадзора в ходе инспекции в пригороде Новороссийска обнаружили загрязнение мусорным фильтратом реки Озерейки, сообщает в своем Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

По данным экологов, фильтрат просачивается с территории полигона твердых коммунальных отходов и через лесной массив попадает в ручей Безымянный и реку Озерейку. Ситуация создает угрозу местной экосистеме, поскольку мусорный фильтрат (жидкость, образующаяся при разложении отходов), является токсичным веществом. Кроме того, Росприроднадзор установил, что в окрестностях свалки на большой площади разбросан мусор, что свидетельствует о распространении загрязнения далеко за пределы полигона.

Полигон под Новороссийском находится в управлении компании «Терра-Н». В ходе инспекции специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды и почвы. По результатам исследования будет дана оценка ущерба, нанесенного экологической системе. В отношении оператора полигона будут приняты меры.

Анна Перова, Краснодар