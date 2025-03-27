Правительство направит 5 млрд рублей на создание ветеринарных препаратов

Правительство направит 5 млрд руб. на создание отечественных ветеринарных препаратов до 2030 года. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил на годовой коллегии Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главной задачей для государства сейчас является развитие собственного производства вакцин. Этому, по мнению вице-премьера, способствует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Именно на него правительство планирует выделить средства.

По словам господина Патрушева, Россия полноценно обеспечивает себя вакцинами от наиболее опасных болезней животных. За 2024 год на площадке федерального центра появилось 14 препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы и домашних питомцев. Однако доля импорта в настоящий момент составляет примерно треть. Дмитрий Патрушев напомнил, что для ввода в оборот ветеринарных препаратов с 2023 года в России требуется получить сертификат GMP.

«Добросовестные участники рынка такие сертификаты вовремя получили и продолжают взаимодействие с российскими покупателями. Однако есть попытки использовать серые схемы. Поэтому с особым вниманием надо следить за соблюдением требований законодательства со стороны зарубежных поставщиков»,— сказал господин Патрушев.

Дмитрий Патрушев добавил, что постоянное внимание должно уделяться обеспечению эпизоотического благополучия. Необходимо продолжение совместной работы Россельхознадзора и ветслужб субъектов для обеспечения биологической защищенности содержания животных и птиц.

23 марта стало известно о росте продаж препаратов от блох и клещей для кошек и собак. Спрос на эти товары увеличился из-за аномально теплой зимы.