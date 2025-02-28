В Екатеринбурге в конце марта пройдут Дни Минска

С 26 по 28 марта в Екатеринбурге пройдут Дни Минска, сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках Дней Минска запланирована насыщенная программа, включающая экономический форум, ярмарку продовольственных товаров минских производителей, концертную программу с выступлением творческих коллективов из Беларуси и спортивные соревнования по волейболу.

Мероприятия позволят жителям Екатеринбурга познакомиться с белорусской культурой и приобрести продукцию, произведенную в Минске. Представители бизнес-сообщества смогут наладить сотрудничество, а медики обменяться полученным опытом.

Все мероприятия Дней Минска будут бесплатными и открыты для всех желающих.

Напомним, в июле 2024 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали дорожную карту о проведении около 50 совместных мероприятий между двумя городами. Так, в сентябре 2024 года делегация из Екатеринбурга во главе с Алексеем Орловым посетила Минск, в рамках проведения Дней Екатеринбурга в белорусской столице.

Полина Щуцкая