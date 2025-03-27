Экс-сотрудника оборонного предприятия приговорили по делу о госизмене

Ярославский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего электросварщика одного из оборонных предприятий Владислава Марова. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщили «Ъ» в Генпрокуратуре.

Суд установил, что осужденный, будучи противником проведения спецоперации, связалась с членом украинской организации «АТЕШ» (признана террористической в РФ и запрещена). Он предложил за вознаграждение сообщать, что выпускает предприятие, включая продукцию военного назначения в рамках гособоронзаказа. Также он мог передавать данные о расположении и предназначении режимных помещений. Сумма вознаграждения определялась позже в зависимости от важности и качества сведений.

Владислав Маров фотографировал производственные здания, прикладывал к ним координаты и описание объектов, наиболее значимых для работы предприятия. Все это он передавал украинским кураторам через мессенджер. При этом обещанные деньги злоумышленник так и не получил. В октябре 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

24 марта ФСБ задержала по делу о госизмене сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России. Следствие считает, что он передавал Украине данные о работах по защите промышленных и энергетических объектов в российском приграничье, а также информацию о позициях российских военнослужащих. 17 марта в Херсонской области арестовали мужчину, сотрудничавшего со спецслужбами Украины.

Никита Черненко