МИД РФ: Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT

Москва ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT. Об этом на брифинге сегодня, 27 марта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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«Рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт и прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что в России ожидают, что будут сняты санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые заняты в торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено подключение к системе SWIFT.

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде заключили соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.

Подробности — в материале «Ъ» «Акции удобрили ожиданиями».

Анастасия Домбицкая