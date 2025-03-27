Фестиваль поп-культуры Comic Con и «Игромир» пройдут с 12 по 14 декабря в Москве

Фестиваль популярной молодежной культуры Comic Con и «Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря 2025 года в «Тимирязев Центре» в Москве. На выставке будут представлены новинки фильмов, сериалов, видеоигр, настольных игр, развлекательной литературы и комиксов. Об этом сообщила «Яндекс Афиша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках фестиваля состоятся конкурс косплея и автограф-сессия с приглашенными гостями. На площадке гости и участники смогут встретиться с создателями комиксов, художниками и писателями. Билеты можно будет приобрести в апреле. Выставки Comic Con и «Игромир» пройдут в разных залах, единый билет даст доступ к обоим мероприятиям.

Выставка «Игромир» впервые состоялась в 2006 году. С 2014 года совместно с ней стал проводиться Comic Con Russia. Оба фестиваля последний раз состоялись в 2019 году. В январе 2025 года товарные знаки «Игромир» и Comic Con приобрел Яндекс. Собеседники «Ъ» предполагают, что флагманами декабрьского фестиваля станут проекты Atomic Heart и «Алмазный меч, деревянный меч».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яндекс"» отоварился знаками».