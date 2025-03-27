Проектировщик Зининского моста в Уфе стал фигурантом уголовного дела

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты более двух месяцев компанией «Уралдортранс», сообщили пресс-службы СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, руководство ООО "Уралдортранс" в период с мая 2024 года по февраль 2025 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 76 работникам, в результате сумма задолженности составила более 27 млн руб.», — говорится в пресс-релизах.

Отмечается, что после возбуждения дела задолженность была погашена на сумму более 26,7 млн руб. На имущество «Уралдортранса» и директора компании наложен арест, принимаются иные меры для погашения задолженности перед работниками. Бывший директор оштрафован на 10 тыс. руб. за невыплату зарплаты в срок.

По данным Rusprofile, «Уралдортранс» подконтрольно министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Компания в 2020 году была реорганизована из ГУП Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс». Унитарное предприятие выполняло работы по госконтрактам по проектированию дорог и мостов, в частности — проектировало Зининский путепровод, где были обнаружены отклонения опор от проектного положения. В октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело о халатности при проектировании искусственного сооружения.

В мэрии заявляли, что мост отремонтируют за счет проектировщика. В мае 2024 года на участке возле моста частично обвалился тротуар — в администрации Уфы объяснили это карстовой просадкой грунта.

Наталья Балыкова