Мэрия Уфы намерена отремонтировать Зининский мост за счет проектировщика

Все работы по устранению дефектов и отклонений путепровода в уфимском поселке Зинино планируется завершить до конца ноября за счет разработчика проектной и рабочей документации, которую выполняло ГУП Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс» (с 2020 года компанией-правопреемником является ООО «Уралдортранс»). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии.

Также администрация в своей претензии потребовала безвозмездно откорректировать документацию до 5 октября и получить положительное заключение государственной экспертизы до 13 октября.

Ранее сообщалось о выявленном отклонении одной из опор искусственного сооружения. Было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при строительстве развязки. По данным следствия, зафиксировано смещение двух опор моста.

В мэрии сообщили, что для расчетов несущей способности опор, определения причин их деформации, анализа качества выполненных работ и соответствия их проекту привлечены независимые организации.

«Согласно полученным результатам принято решение по усилению устоев первой и четвертой опор в виде армогрунтовой подпорной стенки со снятием давления на опоры»,— говорится в ответе администрации Уфы.

Строительством объекта занималось АО «Уралмостострой». В состав объекта входят участок дороги от развязки на трассе М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе, путепровод и съезды.

Наталья Балыкова

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