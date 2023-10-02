Возбуждено дело по факту нарушений при проектировании развязки в Зинино

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных должностных лиц ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

Установлено, что в 2019 году управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт с ООО «Уралдортранс» на разработку проекта строительства транспортной развязки в поселке Зинино в Уфе. В декабре 2020 года проект получил положительное заключение экспертизы, проведенной Управлением государственной экспертизы республики.

В июне 2021 года мэрия заключила контракт ООО «Уралмостострой» на строительство путепровода стоимостью более 1,3 млрд руб. до конца текущего года. Однако при обследовании опор конструкции зафиксировано их смещение, а также превышение предельно допустимой нагрузки на сваю, что создает угрозу жизни и здоровью людей при эксплуатации объекта.

ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2007 года. Компания занимается экспертизой проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий. Принадлежит министерству строительства Башкирии.

Майя Иванова

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