Euractiv: ЕС не собирается снимать санкции с РФ до июля

Евросоюз не собирается снимать санкции с России как минимум до июля на фоне обсуждения РФ и США возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник портала Euractiv среди дипломатов ЕС. По его словам, зерновая сделка рассматривается как попытка подорвать западные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«До продления санкций (в июле.— "Ъ") ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели»,— отметил собеседник Euractiv.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США, в том числе по вопросам возобновления зерновой сделки. Согласно заявлению Кремля, возобновление сделки включает отмену некоторых западных санкций, в том числе отмену отключения российских банков от системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на справедливость в реализации инициативы.

Как отмечает Euractiv, власти ЕС опасаются, что администрация США захочет отменить санкции. Однако подключить банки РФ к системе SWIFT не получится без согласия ЕС, так как система базируется в Бельгии. Дипломаты ЕС заявили в разговоре с изданием, что отмена санкций возможна только при выводе войск из Украины.

О том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».