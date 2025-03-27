Euractiv: ЕС не собирается снимать санкции с РФ до июля
Евросоюз не собирается снимать санкции с России как минимум до июля на фоне обсуждения РФ и США возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник портала Euractiv среди дипломатов ЕС. По его словам, зерновая сделка рассматривается как попытка подорвать западные санкции.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«До продления санкций (в июле.— "Ъ") ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели»,— отметил собеседник Euractiv.
24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США, в том числе по вопросам возобновления зерновой сделки. Согласно заявлению Кремля, возобновление сделки включает отмену некоторых западных санкций, в том числе отмену отключения российских банков от системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на справедливость в реализации инициативы.
Как отмечает Euractiv, власти ЕС опасаются, что администрация США захочет отменить санкции. Однако подключить банки РФ к системе SWIFT не получится без согласия ЕС, так как система базируется в Бельгии. Дипломаты ЕС заявили в разговоре с изданием, что отмена санкций возможна только при выводе войск из Украины.
О том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».