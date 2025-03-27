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Коммерсантъ FM
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Три мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ по гражданским объектам

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о ходе расследования уголовного дела об атаках украинских военнослужащих на объекты гражданской инфраструктуры в Курской области. Так, ведомство опросило трех мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ 24 марта.

СКР установил, что 24 марта на жилой дом в поселке Коренево ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. В этот момент в доме находились гражданские. В результате два человека получили ранения, включая 12-летнего мальчика. Также в Хомутовском районе Курской области украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство на продуктовый магазин, из-за чего пострадал гражданский.

Следственный комитет России расследует в сумме 736 уголовных дел, связанных с атаками ВСУ на мирных жителей в Курской области. По их данным, с 2022 года в регионе от действий украинских бойцов погибли 167 мирных жителей, 500 пострадали. Накануне СКР получил доказательства нескольких убийств мирных жителей в селе Казачья Локня в Суджанском районе.

О жизни россиян в оккупированной Курской области читайте в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».

Никита Черненко

Фотогалерея

Ближе к Судже

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Российский военнослужащий в освобожденной Судже

Российский военнослужащий в освобожденной Судже

Фото: Коммерсантъ / Михаил Кириллов

Организация эвакуации мирных жителей из Суджи

Организация эвакуации мирных жителей из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный памятник советскому самолету на въезде в Суджу

Разрушенный памятник советскому самолету на въезде в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Въездная стела с надписью &quot;Суджа&quot; и искореженный дорожный знак

Въездная стела с надписью "Суджа" и искореженный дорожный знак

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитые здания магазинов и сожженный легковой автомобиль

Разбитые здания магазинов и сожженный легковой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Суджи после освобождения от ВСУ. Разрушенное от обстрела административное здание

Суджи после освобождения от ВСУ. Разрушенное от обстрела административное здание

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные указатели на населенные пункты Белая и Сумы

Дорожные указатели на населенные пункты Белая и Сумы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения &quot;Ахмат&quot; генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Российский военнослужащий в освобожденной Судже

Фото: Коммерсантъ / Михаил Кириллов

Организация эвакуации мирных жителей из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный памятник советскому самолету на въезде в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Въездная стела с надписью "Суджа" и искореженный дорожный знак

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитые здания магазинов и сожженный легковой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Суджи после освобождения от ВСУ. Разрушенное от обстрела административное здание

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные указатели на населенные пункты Белая и Сумы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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