Три мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ по гражданским объектам

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о ходе расследования уголовного дела об атаках украинских военнослужащих на объекты гражданской инфраструктуры в Курской области. Так, ведомство опросило трех мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ 24 марта.

СКР установил, что 24 марта на жилой дом в поселке Коренево ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. В этот момент в доме находились гражданские. В результате два человека получили ранения, включая 12-летнего мальчика. Также в Хомутовском районе Курской области украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство на продуктовый магазин, из-за чего пострадал гражданский.

Следственный комитет России расследует в сумме 736 уголовных дел, связанных с атаками ВСУ на мирных жителей в Курской области. По их данным, с 2022 года в регионе от действий украинских бойцов погибли 167 мирных жителей, 500 пострадали. Накануне СКР получил доказательства нескольких убийств мирных жителей в селе Казачья Локня в Суджанском районе.

О жизни россиян в оккупированной Курской области читайте в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».

Никита Черненко