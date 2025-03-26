СКР рассказал об убийствах мирных жителей в Казачьей Локне под Суджей

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что получил доказательства еще нескольких убийств мирных жителей в Суджанском районе Курской области, которые совершили вторгшиеся силы ВСУ. Село Казачья Локня, в котором произошли убийства, находилось под оккупацией с августа прошлого года до 12 марта этого.

«На основании данных, полученных от местных жителей, установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах»,— сказала представитель СКР Светлана Петренко.

В СКР также отметили, что в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района украинские военные занимались мародерством, обстреливали из миномета улицы, оставляли военную технику на частной территории, а также поджигали дома жителей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 356.1 УК («террористический акт», «мародерство»).

16 марта СКР возбудил уголовное дело по факту мародерства и теракта против мирного населения села Казачья Локня. В ведомстве завили, что военнослужащие Украины убили трех жителей. С 2022 года в Курской области в результате атак ВСУ погибли 167 мирных жителей, еще 500 человек пострадали. По этим и другим фактам возбуждено 736 уголовных дел.