Главой Российского экологического оператора назначена Ирина Тарасова

Генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО — курирует «мусорную реформу» в России) назначили главу административного департамента Минсельхоза Ирину Тарасову. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Занимавший пост гендиректора РЭО с 2020 года Денис Буцаев станет замминистра природных ресурсов и экологии, сообщает кабмин. Господин Буцаев с небольшим перерывом возглавлял компанию с момента основания. С сентября ноябрь 2020 г. он исполнял обязанности губернатора Белгородской области. С 17 по 20 ноября 2020 г. Денис Буцаев также занимал должность первого заместителя губернатора Белгородской области.

Ирина Тарасова — выпускница Московского банковского института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2018 года работала в Минсельхозе. Ранее госпожа Тарасова была начальником управления «ВТБ» и банка «Русский стандарт».

РЭО был создан указом президента РФ Владимира Путина в начале 2019 года для реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ранее этим занимались преимущественно частные компании.

В феврале РЭО в годовом отчете сообщил, что собираемость платежей за вывоз мусора превысила рекордные 96% в 2024 году. За пять лет показатель вырос на 18,4%.

Подробнее о проблеме утилизации мусора — в материале «Мусор пахнет деньгами».