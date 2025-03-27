Любая квартира в ЖК «Притяжение» за 20 000 рублей в месяц!

Весна – время перемен к лучшему! Кто-то делает новую стрижку, а кто-то решается на более глобальные изменения, например на новое жилье. Девелопер PAN City Group предлагает своим клиентам как объекты в стадии строительства, так и готовые квартиры.

Строящийся дом «Притяжение»1 (д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а) сдается уже в первом квартале 2026 года. Квартиры будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ». Проект предусматривает множество оригинальных планировок на любой запрос и бюджет: от компактных студий на 25 кв. м до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 кв. м. Уникальной привилегией у автовладельцев дома «Притяжение» является просторная охраняемая парковка под видеонаблюдением на 144 места. Места хватит всем!

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Удобство и функциональность – главные составляющие дома «Притяжение».

PAN City Group2 разработал увлекательное концептуальное пространство для разных возрастов: в холле дома – комнату матери и ребенка рядом с детской игровой комнатой, кофе-пойнт и коворкинг, а также почти 500 кв. м уникального всесезонного пространства для отдыха на улице – сенсорный сад, детскую игровую площадку, травянистые холмы, безопасную велодорожку, воркаут-зону, скалодром, батут, канаты, зону отдыха для взрослых, уютные «коконы» и чудесный арт-объект в центре двора для семейных фото.

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Кондратово давно перестало быть просто пригородом – здесь развита полноценная инфраструктура: детские сады, а рядом с домом «Притяжение» уже введена в эксплуатацию Кондратовская средняя школа «Сфера» на 1100 мест. В ближайшей перспективе рядом появится высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр, а также в планах по развитию дорожно-транспортной сети – обновление близлежащих дорог с запуском новых автобусных маршрутов. Новоселов порадует новая транспортная развязка – выезд из Кондратово в микрорайон Парковый через ул. Строителей. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, проект закончен и в настоящий момент находится на экспертизе, а вскоре после одобрения будет реализован3.

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Не откладывайте на завтра то, что можете купить сегодня! Воспользуйтесь выгодными условиями семейной4 и IT-ипотеки5, пока ставка находится на уровне 6%. Девелопер PAN City Group предлагает выгодные условия на покупку квартиры в доме «Притяжение»:

1. Беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом всего от 20 тыс. рублей6. Рассрочка от застройщика – достойная альтернатива ипотеке, не требующая большого первоначального взноса, справок о доходах и трудоустройстве. Еще год-два назад было трудно представить возможность покупки жилья без переплат и без существенных накоплений – сейчас это реально!

2. Зачет вторичным жильем: для клиентов у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки7. При этом ваша квартира реализуется по рыночной стоимости без дисконтов, а новая квартира приобретается с приятной скидкой, равной той, что предоставляется за единовременную оплату.

Ну а если не хочется ждать и вы готовы заехать в свою квартиру уже сейчас – выбирайте одну из последних квартиры в готовом ЖК «Талисман»8:

– уникальная пятикомнатная квартира 5Е (102 кв. м) с просторной кухней-гостиной, четырьмя спальнями от 12 до 15,7 кв. м, вместительной гардеробной, двумя санузлами и балконом. Окна квартиры выходят во двор, поэтому всегда будет тихо и комфортно;

– трендовая двухкомнатная квартира (49,4 кв. м), в которой есть все, что нужно: вместительная ванная комната, две спальни 11 и 16 кв. м, а также кухня-столовая почти 11 кв. м с выходом на балкон;

– компактная студия (34,2 кв. м). Благодаря наличию в ней двух окон вы легко сможете трансформировать ее в классическую однокомнатную квартиру.

В квартирах предусмотрена отделка White Box, включающая в себя надежную входную дверь с замком и фурнитурой, натяжные потолки с закладными под осветительные приборы, разводку электрики с достаточным количеством розеток и выключателей, а также разводку датчиков пожарной безопасности, труб водоснабжения и теплоснабжения с установленными приборами учета.

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Вы можете записаться на индивидуальную экскурсию по ЖК «Талисман» и узнать подробности о доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Официальная группа «ВКонтакте» пресс-службы Пермского муниципального округа: https://vk.com/wall-179504252_57497. 4 Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. включительно. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА на сайте ПАО Сбербанк https://domclick.ru/ipoteka/programs/gosChildren?from=landing. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. 5 Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ» при первоначальном взносе от 20,1%. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (включительно); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее трех календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора, минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 90 тыс. руб. – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 9 млн руб. – при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн человек; до 18 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн человек и более. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период 10.07.2024 по 31.12.2030. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА на сайте ПАО Сбербанк https://domclick.ru/ipoteka/programs/it-workers?utm_source=sberbank&utm_medium=referral&utm_campaign=homenew_topline. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. 6 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» на покупку в ЖК «Притяжение» (Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а), реализация по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004. График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. 7 При условии заключения договора купли-продажи квартиры с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 2% до 3% процентов от базовой цены квартиры, с учетом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи квартиры. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% и оплачен в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Последующие платежи должны составлять не менее 20 тыс. руб. и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчет по договору должен быть произведен не позднее 90-го дня рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности – в отделе продаж PAN City Group по телефону (342) 207-17-07. 8 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

ООО СЗ "СИТИ Проект"