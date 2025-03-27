Жителям пострадавших при атаке БПЛА домов в Энгельсе выплатят до 250 тыс. руб.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что жителям Энгельса, чье имущество пострадало при атаке беспилотников, будет оказана материальная помощь. За поврежденный автомобиль жителям выплатят до 100 тыс. руб., за дачный домик — до 150 тыс. руб., за жилой дом — до 250 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

«В ближайшее время администрация Энгельсского района доведет до граждан полный алгоритм. Такая задача поставлена перед главой муниципалитета»,— написал господин Бусаргин в Telegram-канале.

В ночь на 20 марта над территорией Саратовской области сбили 54 беспилотника. Пострадали десять человек. Господин Бусаргин назвал атаку самой массированной с начала боевых действий. Повреждения получили здание клинической больницы, два детских сада, школа и порядка 30 частных домов и дач в СНТ. На аэродроме Энгельса из-за удара беспилотника начался пожар, жителей близлежащих СНТ эвакуировали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дронами по дачам».

Полина Мотызлевская