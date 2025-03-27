Минцифры предложило усилить поддержку военкоров и увеличить выплаты за ранения

Минцифры предложило ввести звание «ветеран военной журналистики» и увеличить выплаты военкорам, раненным в зоне СВО. Ведомство уже подготовило предложения для внесения в нормативную базу.

«Многие наши журналисты работают в горячих точках. У них нет оружия, они не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью. К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Министерство предлагает следующие нововведения:

добавить в законе «О ветеранах» звание «ветеран военной журналистики» — так военкоры и их семьи смогут рассчитывать на меры соцподдержки; увеличить единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении «поручения редакции в особых условиях», и родственникам погибших журналистов, ее выплачивает редакция; установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военкоров, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели.

За последнюю неделю в зоне боевых действий погибло пять сотрудников российских СМИ. Вчера, 26 марта, стало известно о смерти военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой. 24 марта также сообщалось о смерти в ЛНР сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели. В тот же день в Харьковской области погиб военкор «Известий» Александр Федорчак.