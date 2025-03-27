Сроки восстановления НПС «Кропоткинская» пока неизвестны

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что пока рано говорить о сроках завершения восстановления нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская», выведенной из строя атакой БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Идет восстановление. Это займет какое-то время. Сейчас идет восстановление энергетического оборудования. В основном энергетическое оборудование пострадало»,— сказал господин Новак.

НПС «Кропотскинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была атакована украинскими БПЛА 17 февраля. В результате атаки нефтеперекачивающая станция была выведена из строя. На время ремонта прокачка нефти снизилась на 30-40%. Транспортировка нефти осуществляется по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск.

24 марта в Минобороны России сообщили о новой атаке НПС «Кропоткинская» вооруженными силами Украины с помощью БПЛА. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры «Кропоткинская». Руководство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) публично осудило действия украинских властей.

Алена Воробьева