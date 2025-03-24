КТК прокомментировал атаку Украины на НПС «Кропоткинская»

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прокомментировала атаку Украины на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении силами ПВО атаки БПЛА в районе (НПС) «Кропоткинская» на Кубани 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

«Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США»,— заявили в консорциуме.

В КТК напомнили, что выведение из строя в результате массированной атаки БПЛА 17 февраля НПС «Кропоткинская» привела к снижению объема предполагаемой транспортировки нефти по маршруту Тенгиз — Новороссийск в обход нефтеперекачивающей станции.

19 марта 2025 года атака БПЛА вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК в станице Кавказская Краснодарского края. В КТК прокомментировали, что уничтожение НПС «Кавказская» делает поставки невозможными, и решительно осудили действия ВСУ, которые подрывают основы глобальной энергетической безопасности и усложняют производственные процессы нефтеранспортников.

Алена Воробьева