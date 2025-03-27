Неофициальные студии озвучки увеличили доходы на 53%

Как выяснил «Ъ», крупнейшие российские студии неофициальной озвучки видеоконтента, чьи переводы используют в том числе пиратские сервисы, по итогам прошлого года заработали не менее 94 млн руб., подсчитали в F6 (бывшая Group-IB). Это на 53% больше, чем годом ранее.

Аналитики выделяют четыре основных источника дохода:

платные подписки — 45,4% выручки,

рекламные вставки — 32,2%,

реклама на сайтах и в плеерах — 15,4%,

донаты — 7%.

Наибольшую выручку студиям принесли:

голливудские фильмы и сериалы — 40,8%,

азиатские телесериалы — 37,1%,

аниме —13,7%,

турецкие сериалы — 8,4%.

По мнению экспертов, доходы студий могли бы быть на 50% выше, если бы не дефицит специалистов по переводу и озвучке.

Подробнее читайте в материале «Переводы зафиксировали прибыль».