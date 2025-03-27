Неофициальные студии озвучки увеличили доходы на 53%
Как выяснил «Ъ», крупнейшие российские студии неофициальной озвучки видеоконтента, чьи переводы используют в том числе пиратские сервисы, по итогам прошлого года заработали не менее 94 млн руб., подсчитали в F6 (бывшая Group-IB). Это на 53% больше, чем годом ранее.
Аналитики выделяют четыре основных источника дохода:
- платные подписки — 45,4% выручки,
- рекламные вставки — 32,2%,
- реклама на сайтах и в плеерах — 15,4%,
- донаты — 7%.
Наибольшую выручку студиям принесли:
- голливудские фильмы и сериалы — 40,8%,
- азиатские телесериалы — 37,1%,
- аниме —13,7%,
- турецкие сериалы — 8,4%.
По мнению экспертов, доходы студий могли бы быть на 50% выше, если бы не дефицит специалистов по переводу и озвучке.
Подробнее читайте в материале «Переводы зафиксировали прибыль».