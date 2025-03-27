ЛУКОЙЛ может привлечь до 20 млрд юаней у дочерней структуры

ПАО «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) договорилось с дочерним обществом о займе до 20 млрд юаней (около 231 млрд руб.) под 3,1% годовых. Срок действия соглашения — до 31 декабря 2025 года, следует из отчетности компании по РСБУ.

Эксперты предполагают, что кредитором могла выступить трейдинговая структура ЛУКОЙЛа с избыточной ликвидностью в юанях. Внутригрупповые займы помогают оптимизировать налоги, а использование китайской валюты упрощает расчеты, отмечают аналитики.

Ставка 3,1% соответствует базовому уровню кредитования (LPR) Народного банка Китая. Даже рыночные займы в юанях дешевле рублевых или долларовых.

По данным «Ъ», в 2024 году ЛУКОЙЛ экспортировал 32,5 млн тонн нефти, на 6,4% меньше, чем годом ранее. Полученные заемные средства, по мнению экспертов, могут быть направлены на развитие «Ставролена», сети АЗС или погашение еврооблигаций.

Российские компании активно привлекают юани: у «Роснефти» в обращении облигации на 65 млрд юаней, «Русал» разместил бумаги на 650 млн, а «Газпром» готовит дебютный выпуск.

Подробнее об этом — в материале «ЛУКОЙЛ перевел на китайский».