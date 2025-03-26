Ростовская область стала лидером по снижению выдачи автокредитов в России

В январе-феврале 2025 года в Ростовской области было выдано автокредитов на общую сумму 4 млрд руб. Это на 62,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (10,8 млрд руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По динамике снижения общей суммы выдачи автокредитов Ростовская область лидирует среди всех российских регионов. За ней следуют Кемеровская (-58,5%), Новосибирская (-57,1%) области, а также Санкт-Петербург (-53,7%) и Воронежская область (-53,3%).

В целом по России с начала 2025 года, по данным НБКИ, было выдано автокредитов на 152 млрд руб., что на 54,4% меньше, чем в начале 2024 года (333,2 млрд руб.). По сумме выданных кредитов на покупку авто Ростовская область находится на 12-м месте среди российских регионов. Больше всего автокредитов за первые два месяца текущего года было выдано в Москве (14,7 млрд руб.), Московской области (12,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (8,3 млрд руб.), Краснодарском крае (8 млрд руб.) и Татарстане (7,3 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, а также введением в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). «Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны»,— резюмировал господин Волков.

Дмитрий Михеенко