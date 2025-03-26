19FortyFive: проект самолета F-47 может остаться без бюджета из-за дороговизны
Новый глава Пентагона Пит Хегсет и командование военно-воздушных сил (ВВС) США на данный момент «предпочитают не думать» о дороговизне недавно представленного общественности проекта нового истребителя шестого поколения F-47 от компании Boeing. На фоне значительных ограничений военного бюджета и конкуренции с другими программами проект разработки и производства истребителя может остаться без реализации. Об этом со ссылкой на профильных экспертов сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Калеб Ларсон.
Новый истребитель шестого поколения F-47 от компании Boeing
Фото: U.S. Air Force
Первоначальная оценка стоимости одного серийного самолета уже сейчас составляет около $350 млн, что почти в три раза превышает стоимость истребителя пятого поколения F-35. При этом в материале 19FortyFive приведена первичная оценка начальника штаба ВВС США Дэвида Эллвина, согласно которой F-47 якобы будет дешевле истребителя пятого поколения F-22. В тексте также отмечается, что программа создания F-47 сталкивается с конкуренцией за финансирование с проектами строительства стратегического бомбардировщика B-21 и ракетного эсминца DDG(X). По данным господина Ларсона, в этих условиях окончательное решение о дальнейшей судьбе F-47 будет зависеть от лоббистских усилий действующей администрации США.
Напомним, в 2024 году, когда Boeing сообщил о значительном росте затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программа по созданию истребителя была остановлена главой департамента ВВС США Фрэнком Кендаллом. После вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025-го господин Кендалл был отправлен в отставку, а на его место был назначен бывший подполковник ВВС Гэри Эшворт, который с личной санкции президента Трампа возобновил финансирование и работы по программе F-47.
21 марта Дональд Трамп официально поручил Boeing разработку стелс-истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент.