19FortyFive: проект самолета F-47 может остаться без бюджета из-за дороговизны

Новый глава Пентагона Пит Хегсет и командование военно-воздушных сил (ВВС) США на данный момент «предпочитают не думать» о дороговизне недавно представленного общественности проекта нового истребителя шестого поколения F-47 от компании Boeing. На фоне значительных ограничений военного бюджета и конкуренции с другими программами проект разработки и производства истребителя может остаться без реализации. Об этом со ссылкой на профильных экспертов сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Калеб Ларсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый истребитель шестого поколения F-47 от компании Boeing

Фото: U.S. Air Force Новый истребитель шестого поколения F-47 от компании Boeing

Фото: U.S. Air Force

Первоначальная оценка стоимости одного серийного самолета уже сейчас составляет около $350 млн, что почти в три раза превышает стоимость истребителя пятого поколения F-35. При этом в материале 19FortyFive приведена первичная оценка начальника штаба ВВС США Дэвида Эллвина, согласно которой F-47 якобы будет дешевле истребителя пятого поколения F-22. В тексте также отмечается, что программа создания F-47 сталкивается с конкуренцией за финансирование с проектами строительства стратегического бомбардировщика B-21 и ракетного эсминца DDG(X). По данным господина Ларсона, в этих условиях окончательное решение о дальнейшей судьбе F-47 будет зависеть от лоббистских усилий действующей администрации США.

Напомним, в 2024 году, когда Boeing сообщил о значительном росте затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программа по созданию истребителя была остановлена главой департамента ВВС США Фрэнком Кендаллом. После вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025-го господин Кендалл был отправлен в отставку, а на его место был назначен бывший подполковник ВВС Гэри Эшворт, который с личной санкции президента Трампа возобновил финансирование и работы по программе F-47.

21 марта Дональд Трамп официально поручил Boeing разработку стелс-истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент.

Дмитрий Сотак