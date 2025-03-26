В Британии анонсировали новые сокращения бюджетных расходов

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила парламенту пакет бюджетных мер, рассчитанных до 2029−2030 финансового года. Госпожа Ривз полагает, что этот план позволит к 2029−2030 финансовому году обеспечить профицит бюджета в £9,9 млрд и «запустить процесс национального обновления». Сейчас бюджетный дефицит Великобритании составляет £36,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейчел Ривз

Фото: Toby Melville / Reuters Рейчел Ривз

Фото: Toby Melville / Reuters

В рамках мер по оптимизации бюджетных расходов госпожа Ривз анонсировала сокращение социальных выплат, что позволит сэкономить £4,8 млрд. В ближайшие пять лет правительство обещает построить около 1,3 млн единиц социального жилья, что меньше предыдущих планов — 1,5 млн единиц. Около £1 млрд Минфин намерен привлечь за счет сборов с налоговых уклонистов. При этом расходы на оборону вырастут c нынешних 2,3% до 2,5% от ВВП. В следующем финансовом году Минфин предоставит Министерству обороны дополнительно £2,2 млрд, учитывая «растущую глобальную неопределенность».

По словам Рейчел Ривз, реформы должны обеспечить рост реального ВВП на 0,2% к 2029−2030 годам, что означает дополнительные £6,8 млрд для британской экономики, и на 0,4% в следующие десять лет. Министр отметила, что, если не принять все предложенные ею меры, госдолг в 2025−2026 годах составит 82,9% от ВВП, в 2026−2027 годах он вырастет до 83,5%.

Алена Миклашевская