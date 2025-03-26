На Депутатской изменят схему проезда из-за аварийного здания

Схема проезда на улице Депутатской в Ярославле временно изменится из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Заезд на Депутатскую будет происходить со стороны улицы Первомайской, при этом движение станет двусторонним (сейчас улица имеет одностороннее движение со въездом с улицы Андропова). Также будет запрещена парковка на улице Андропова около пострадавшего здания.

Также в мэрии сообщили, что вокруг здания будет создана безопасная зона. Городские власти отметили, что разрешение на проведение противоаварийных работ в здании действовало до 20 марта.

«Срок разрешения истек, при этом обращений о его продлении не поступало»,— сообщили в мэрии. Там также рассказали, что в рамках работ планировались укрепление фундамента с установкой монолитной обоймы, ремонт отдельных участков стен и замена аварийных элементов перекрытий. Подрядчик — ООО «Эксперт Проект», имеющее лицензию на ремонт объектов культурного наследия, которым является пострадавшее здание. В мэрии добавляют, что реставрацию контролировала областная служба охраны объектов культурного наследия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 марта на историческом здании по адресу Андропова, 19/1 появились глубокие трещины.

Алла Чижова