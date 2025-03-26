Стали известны возможные причины разрушения здания на Андропова

В Ярославле трещины на здании на Андропова,19 появились в ночь на 26 марта. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал на месте происшествия собственник здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 26 марта улицу Депутатскую перекрыли из-за угрозы обрушения дома на Андропова, 19. На здании, которое является объектом культурного наследия, появились глубокие трещины. По словам собственника, в здании велись реставрационные работы для дальнейшей эксплуатации объекта. На проведение всех работ разрешения у собственника были.

По словам владельца, разрушение началось сегодня ночью, на тот момент рабочих в здании не было. Собственник считает, что его могла спровоцировать вибрация от работ водоканала, которые велись поблизости. После выяснения всех обстоятельств владелец намерен продолжать восстанавливать здание.

Главный архитектора Ярославля Артем Цымбалов сообщил «Ъ-Ярославль», что реставрационные работы ведутся уже более года.

«Видимо, убрали подпорки несущие, как мы предварительно оцениваем ситуацию. И после этого происходит вот такое движение. Дальше уже будем разбираться, но объект был поднадзорен, на нем производились работы в соответствии со всеми выданными разрешениями на реставрацию. Что конкретно там у них пошло не так, сейчас будем выяснять. То ли это фундамент, то ли действительно там что-то с подпорками»,— сказал господин Цымбалов.

По его мнению, чтобы спасти здание, нужно провести «контролируемый демонтаж поврежденных участков».

На место происшествия приехал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий и сотрудники УМВД. Сообщение поступило и в областное МЧС, сотрудники выехали на место. В настоящее время магазины в соседнем с Андропова, 19 здании не работают, от объектов убрали машины.