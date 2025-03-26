За время боевых действий на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 70 190 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в общий состав потерь ВСУ вошли 2 548 автомобилей, 2 223 боевые бронированные машины, 585 артиллерийских орудий, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 122 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

За последние сутки Украина лишилась в Курской области свыше 230 военнослужащих. Также были ликвидированы шесть автомобилей, танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция РЭБ, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Сутками ранее российские войска отразили три контратаки ВСУ на курском направлении. Были ликвидированы более 260 боевиков.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова