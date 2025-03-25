Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки отразили три контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ходе наступательных действий подразделения «Севера» поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

За сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 260 солдат. Также были ликвидированы десять автомобилей, три боевые бронированные машины, три миномета, два артиллерийских орудия, два пункта управления БПЛА, танк, боевая машина пехоты.

С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 69 960 военнослужащих, 2 542 автомобиля, 2 222 боевые бронированные машины, 585 артиллерийских орудий, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 121 станцию РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитную самоходную установку, командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области свыше 190 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова