Суд продлил арест жене экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева до 28 июня

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме продлил домашний арест в отношении супруги бывшего вице-мэра города Виктора Контеева Ларисы Контеевой до 28 июня, передает корреспондент «Ъ-Урал». Она обвиняется по ч.5 ст.33, ч.5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 год Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы № 4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб.

В дальнейшем, по данным следствия, это имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в Екатеринбурге и Свердловской области. В результате владельцами всего имущества продовольственной базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники.

В июле 2012 года Верх-Исетский районный суд заочно арестовал Ларису Контееву, объявленную в федеральный розыск в рамках расследования дела ее мужа.

Виктор Контеев был арестован в 2011 году. В 2023 году он был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества). С учетом вынесенного в 2014 году приговора за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам ему был назначен 21 год колонии.

Мария Шараева