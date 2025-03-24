Суд отправил под домашний арест жену экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест супругу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Ларису Контееву по ч.5 ст.33, ч.5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супруга бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева Лариса Контеева

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Супруга бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева Лариса Контеева

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

В июле 2012 года Верх-Исетский районный суд заочно арестовал Ларису Контееву, объявленную в федеральный розыск в рамках расследования дела ее мужа. По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 год Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы № 4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб.

В дальнейшем, по данным следствия, это имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в Екатеринбурге и Свердловской области. В результате владельцами всего имущества продовольственной базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники.

Напомним, с 2000 года Виктор Контеев занимал должность вице-мэра в администрации Екатеринбурга, которую возглавлял Аркадий Чернецкий. В 2011 году он был задержан и арестован. В 2023 году он был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества). С учетом вынесенного в 2014 году приговора за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам ему был назначен 21 год колонии.

В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил на один год заключение Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности.

Мария Шараева