Собиравшимся увольняться работникам скорой помощи в Миассе повысят зарплату

Коллективу станции скорой помощи в Миассе, где ранее 35 сотрудников написали заявления на увольнение, повысят зарплаты. Случаев ухода работников с должностей не зафиксировано, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Помимо увеличения заработной платы, после встречи замминистра здравоохранения региона Евгения Ванина с коллективом станции для работников введут дополнительные стимулирующие выплаты, включая премии к профессиональным праздникам. Это позволит улучшить материальное положение сотрудников. Работа станции осуществляется в штатном режиме, ситуация находится на контроле минздрава.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 марта в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение от имени 35 медработников Миасса. Они заявляли, что написали заявления на увольнение с апреля из-за увеличения нагрузки на коллектив и низких зарплат. Евгений Ванин посетил подстанции, чтобы обсудить с медработниками основные проблемы.

Виталина Ярховска