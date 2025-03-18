Минздрав проверил станцию скорой помощи в Миассе, где увольняются 35 сотрудников

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин в Миассе встретился с сотрудниками подстанций скорой помощи. Ранее более 35 медработников сообщили о желании уволиться из-за низких зарплат. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Евгений Ванин пообщался с сотрудниками подстанций «Северная» и «Центральная». Стороны обсудили основные проблемы. Минздрав проанализирует ситуацию и разработает меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи. Также 18 марта Евгений Ванин встретится с коллективом подстанции «Южная». На данный момент сотрудники скорой медицинской помощи работают в штатном режиме, случаев увольнения пока не было.

В пресс-службе ведомства добавляют, что министерством разработан план посещения всех семи самостоятельных станций скорой медицинской помощи региона. Это обеспечит всесторонний подход к решению возникающих проблем.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 марта в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение от имени 35 медработников Миасса. Они заявляли, что написали заявления на увольнение с апреля из-за увеличения нагрузки на коллектив и низких зарплат.

Виталина Ярховска