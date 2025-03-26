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В центре Ярославля перекрыли улицу из-за угрозы обрушения здания

В Ярославле перекрыли улицу из-за угрозы обрушения здания на улице Андропова, 19. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсант

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсант

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

У здания треснули стены второго этажа. Объект огородили сигнальной лентой, дорогу рядом перекрыли. Припаркованные рядом с домами машины рядом с домами убирают. На месте работает аварийно-спасательная служба Ярославля. Частично треснули и стены соседнего здания, расположенного по адресу Депутатская, 3. Спасатели эвакуировали людей из зданий.

Власти пока не комментируют происходящее.