Европейские дипломаты критикуют Каллас за воинственность в отношении РФ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подвергается критике европейских чиновников из-за враждебной политики в отношении РФ и стиля руководства «как у премьер-министра». Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских должностных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По данным Politico, несколько европейских дипломатов сообщили о недовольстве действиями госпожи Каллас с момента ее вступления в должность в 2024 году. По их мнению, позиция госпожи Каллас не соответствует риторике ЕС. Часто из слов главы дипломатии Евросоюза можно сделать вывод, что ЕС находится в состоянии войны с Россией, считает собеседник издания. По его мнению, это не соответствует действительности.

Также чиновники высказали претензии к стилю руководства госпожи Каллас. Они указали на отсутствие обсуждений деликатных вопросов и употребление главой дипломатии блока слов и формулировок относительно украинского конфликта, выходящих за рамки общепринятых в ЕС.

Один из дипломатов даже назвал поведение госпожи Каллас соответствующим премьер-министру. В частности, Италия и Испания восприняли как приказ предложение о поставке Киеву минимум 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году. Глава дипломатии Евросоюза сказала, что каждая страна должна сделать вклад, пропорциональный размеру своей экономики.

20 марта Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каи Каллас об отправке оружия Украине на €40 млрд. Дипломаты жаловались, что сумма помощи с ними не обсуждалась и рассчитывалась, не основываясь на экономических возможностях стран.