ФСБ пресекла незаконный оборот золота в Забайкалье

Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали мужчину, который незаконно добывал золото в Красночикойском районе. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ

Ведомство уточнило, что фигурант — 48-летний житель Улан-Удэ. На момент задержания у него обнаружили самородки природного золота, которые он планировал продать. Стоимость драгметалла составила свыше 5 млн руб. Добытое золото изъяли.

Стоимость золота на бирже регулярно обновляет исторический максимум в последние месяцы. Так, в феврале фьючерс на золото торговался выше $2970 за тройскую унцию. 14 марта его стоимость превысила отметку в $3000 за унцию. При этом аналитики допускают, что цены могут вырасти до $3300–3500 за унцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вспышка сплава».

Никита Черненко