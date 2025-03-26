За сутки при обстрелах Белгородской области пострадали два мирных жителя

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 230 боеприпасов и 48 БПЛА. Пострадали два мирных жителя в Белгородском районе. Разрушения получили пять частных домов и 11 квартир в двух многоквартирных МКД, храм, надворные постройки, 11 автомобилей, трактор, здания двух предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Без последствий.

В Белгородском районе поселок Политотдельский, села Бессоновка, Ближнее, Красный Хутор, Крутой Лог, Нижний Ольшанец, Стрелецкое, Чайки, Щетиновка и хутор Угрим подверглись одному обстрелу, в ходе которого было выпущено семь боеприпасов, и атакованы девятью беспилотниками, шесть из которых сбила система ПВО. В поселке Политотдельский в результате удара беспилотника на многоквартирный дом ранена мирная жительница. Пострадавшая с ранениями средней степени тяжести находится в областной клинической больнице. В селе Бессоновка в результате детонации дрона получил ранения водитель, отпущен на амбулаторное лечение. Ночью в поселке Политотдельский повреждены 11 квартир в двух МКД, две надворные постройки и один автомобиль.

В Валуйском округе поселок Уразово и село Казинка атакованы тремя беспилотниками. В селе Казинка повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено девять боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. В селе Тишанка в результате обстрела и сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены четыре частных домовладения и уничтожена надворная постройка.

В Грайворонском округе по селам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущено четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов и совершены атаки трех беспилотников. Без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка подверглись 23 обстрелам, в ходе которых выпущено 210 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками, 12 из которых сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждены две надворные постройки.

В Ракитянском районе село Илек-Кошары атаковано одним беспилотником, задет один автомобиль.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Первомайский, села Архангельское, Муром и Ржевка атакованы 15 беспилотниками, 12 из которых подавлены. В городе Шебекино повреждены здания двух предприятий и девять автомобилей. Ночью в результате удара беспилотника в селе Архангельское поврежден частный дом.

Над Яковлевским округом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Последствий нет.

Сутками ранее ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 173 боеприпасов и 53 БПЛА. Никто не пострадал.

Анна Швечикова