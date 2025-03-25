За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 173 боеприпаса

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 173 боеприпасов и 53 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили несколько частных и один многоквартирный дом, храм, социальный объект и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Дубовое, села Солнцевка, Устинка, Черемошное и Ясные Зори подверглись двум обстрелам ВСУ: выпущено девять боеприпасов. Эти же населенные пункты атаковали пятью беспилотниками, два из которых сбиты системой ПВО. В Ясных Зорях повреждены храм Благовещения Пресвятой Богородицы и один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, в Черемошном — частный дом, надворная постройка и линия электропередачи.

Над Валуйским округом подавлены пять беспилотников. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли с помощью четырех боеприпасов. Один из них попал в надворную постройку — она сгорела.

В Грайворонском округе села Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино ВСУ дважды обстреляли восемью боеприпасами и атаковали восемью беспилотниками. В селе Козинка поздно вечером из-за сброса взрывных устройств с беспилотника загорелись несколько домов.

В Краснояружском районе ВСУ 20 раз обстреляли поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Надежевка и Поповка. Было выпущено 149 боеприпасов и 29 беспилотников, 14 из которых сбиты. Последствий нет.

В Шебекинском муниципальном округе ВСУ выпустили три снаряда по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Ржевка, Середа и хутору Мухин. Из шести беспилотников пять были сбиты и подавлены. В Шебекино повреждены многоквартирный дом, социальный объект и четыре автомобиля.

Сутками ранее ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 137 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате два человека погибли и один был ранен. Разрушения установили в 18 жилых помещениях и 14 автомобилях.

Юрий Голубь