Мирная жительница попала в больницу после атаки БПЛА под Белгородом

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Политотдельский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница, ее отправили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

В поселке в нескольких квартирах одного МКД, в соцобъекте и надворной постройке частного домовладения выбиты окна.

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией девять беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью и два над Курской.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова