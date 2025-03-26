Мирная жительница попала в больницу после атаки БПЛА под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Политотдельский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница, ее отправили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
В поселке в нескольких квартирах одного МКД, в соцобъекте и надворной постройке частного домовладения выбиты окна.
Прошедшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией девять беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью и два над Курской.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.