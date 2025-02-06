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Усам, лапам и хвостам потребуются документы

Петербургский парламент предлагает создать в России единый реестр домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга хотят обязать владельцев домашних животных, в первую очередь собак, регистрировать четвероногих в едином российском реестре. По мнению авторов соответствующего федерального законопроекта, такая система поможет при поиске потерявшихся питомцев и сократит количество брошенных животных. Идея петербургских депутатов не новая: ранее с аналогичными инициативами уже выступали региональные парламенты.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В ЗакСе Петербурга на заседании 5 февраля в первом чтении одобрили проект федеральной инициативы об обязательном маркировании домашних животных и их регистрации в «Едином реестре домашних животных». Во всероссийской информационной системе будут содержаться сведения о питомцах и их владельцах.

Какие правила для владельцев домашних питомцев хотят установить в Петербурге

Внести изменения авторы идеи предлагают в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в закон РФ «О ветеринарии». По мнению парламентариев, реестр поможет найти пропавшего питомца, а также предотвратить рост числа бездомных животных. Обязанность ведения реестра и определения порядка и сроков регистрации, согласно законопроекту, возложена на правительство РФ. Закон, в случае его принятия в Госдуме, вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Мы получили довольно большое количество обращений от граждан по поводу регистрации собак. В обращениях жители указывали, что регистрация и чипирование собак позволят упростить поиск потерявшегося питомца или привлечь к ответственности нерадивого владельца, нарушающего правила содержания домашних животных»,— представил законопроект с трибуны парламента депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Макаров. По его словам, процедура для граждан должна быть бесплатной.

Законопроект одобрило парламентское большинство — депутаты фракции «Единая Россия». При этом их коллеги из других фракций инициативу раскритиковали, отметили неточность некоторых формулировок, и заявили, что сомневаются в поддержке Госдумы.

Парламентарии отметили, что по своей инициативе чипировать домашних животных можно и сегодня. Господин Макаров со ссылкой на данные управления ветеринарии заявил, что в Петербурге зарегистрировано 162 тыс. собак и 81 тыс. кошек.

Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов отметил, что понятие «домашние животные», которое используется в нынешней редакции проекта, очень широкое. «Это отнюдь не только собаки и кошки, это и хомячки, и черепашки, вплоть до аквариумных рыбок. Зачем выставлять Заксобрание в таком странном свете и предлагать инициативу, которая не имеет ни механизмов, ни способов решения реальных проблем»,— отметил господин Шишлов. Алексей Макаров парировал и заверял: «Мы не предлагаем регистрировать хомячков и черепашек. Правительство определит, кого регистрировать».

Господин Макаров заявил, что на поправки, учитывая количество комментариев и замечаний, будет отведен месяц. Несмотря на многочисленную критику, за проголосовали 37 депутатов, трое — против, трое — воздержались.

Идея маркировать домашних животных звучит с политических трибун уже не один год. Еще в 2017 году внести поправки в ФЗ предлагал Минсельхоз. Инициатива так и не была одобрена. Однако в 2022-м был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных и служебных животных: крупного и мелкого рогатого скот, лошадей, ослов и т. д.

В 2023 году с аналогичной инициативой в Госдуму выходил Курултай Башкирии — законопроект был отклонен. Предложение маркировать животных исходило и от депутатов Оренбургской области.

О многострадальном пути идеи чипировать животных напомнила коллегам руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина. «Подобная инициатива обсуждалась в Государственной думе в 2017 году, семь лет назад. Автором инициативы выступил Минсельхоз, и депутаты его отклонили, говоря: "Над нами люди потом смеяться будут"»,— выступила госпожа Шишкина в парламенте, раскритиковав инициативу.

При этом ввести обязательную регистрацию животных власти субъектов РФ могут на региональном уровне. Маркировку питомцев уже ввели более чем в 20 регионах. Еще в 2023 году соответствующее постановление подписали в Московской области: регистрация собак возможна только после их чипирования, которое оплачивает владелец.

С 1 января 2025 года закон об обязательной регистрации собак начал действовать в Ленобласти: идентифицировать четвероногих будут по фотографии, при этом наличие чипа — необязательно. По желанию граждане могут также зарегистрировать кошек.

В Петербурге обязательная регистрация домашних животных не принята. В конце января депутаты ЗакСа Ленинградской области направили обращение в петербургский парламент с предложением ввести в городе систему регистрации собак.

Почему Петербург не пошел по пути соседа, поинтересовался депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев. Алексей Макаров отметил, что сейчас в каждом регионе введены разные правила регистрации питомцев. По мнению единоросса, система должна быть единой для всей страны.

Надежда Ярмула

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