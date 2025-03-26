Михаил Дегтярев рассказал, как будет работать пополняемый букмекерами фонд

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пояснил, как будут распределяться средства от букмекеров после принятия законопроекта о Российском спортивном фонде. По его словам, 85% отчислений от ставок на иностранные матчи будут поступать в фонд и распределяться между проектами в сфере детско-юношеского, массового и адаптивного спорта, олимпийского и паралимпийского движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Основными получателями средств станут спортшколы, центры спортивной подготовки, училища олимпийского резерва, федерации по видам спорта и другие физкультурно-спортивные организации»,— отметил господин Дегтярев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что программа фонда будет рассчитана на четыре года. Управлять им будут наблюдательный совет, правление и генеральный директор, назначаемый Минспортом на пять лет.

25 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании спортивного фонда. Проект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на развитие физической культуры и спорта до 2036 года. Одной из задач фонда станет распределение средств, поступающих от букмекерских контор, на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Подробнее о Российском спортивном фонде — в материале «Ъ» «Ставки спортивного главнокомандования».