Суд утвердил мировое соглашение «Равис» и компании «Агровет» из Екатеринбурга

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между компанией «Агровет» из Екатеринбурга и челябинским предприятием «Равис — птицефабрика Сосновская». Разрешен конфликт по долгу в 16,6 млн руб., передает «Ъ-Южный Урал».

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Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Здание арбитражного суда Челябинской области

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

«Агровет» требовал с «Рависа» 15,5 млн руб. основного долга за поставку товара по договору от 16 июня 2021 года и неустойку в размере 1,1 млн руб. В документах суда не указано, о каком товаре идет речь.

Компания «Агровет» входит в группу «Агророс» и занимается производством комбикорма для сельскохозяйственных животных. По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем и руководителем компании является Елена Мальцева. В 2024 году выручка «Агровета» составила 695,1 млн руб., а чистая прибыль — 17,5 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность продажи экс-директором Андреем Косиловым более 40% акций АО «Равис — птицефабрика Сосновская» компании «Уральская агропромышленная группа» (УАГ) из Екатеринбурга. Как уточнили в УАГ, группа не управляет предприятиями агрохолдинга.

Ирина Пичурина