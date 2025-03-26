Екатеринбургская компания, требовавшая с «Рависа» 16 млн рублей, пошла на мировую

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между компанией «Агровет» (Екатеринбург) и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Свердловская организация требовала с челябинской 16,6 млн руб. долга за поставку товара, сообщает пресс-служба суда.

Компания из Екатеринбурга хотел взыскать с «Рависа» 15,5 млн руб. основного долга по договору поставки, заключенному 16 июня 2021 года, а также 1,1 млн руб. неустойки за просрочку оплаты полученного товара. В документах суда не поясняется, о каком товаре идет речь.

ООО «Компания "Агровет"» входит в группу «Агророс» и занимается производством комбикорма для сельскохозяйственных животных. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем «Агровета» является Елена Мальцева. В 2024 году организация получила выручку в размере 695,1 млн руб., чистую прибыль — 17,5 млн руб.

Виталина Ярховска