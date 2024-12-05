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Суд признал законной продажу 40% акций «Равис» компании из Екатеринбурга

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность продажи экс-директором Андреем Косиловым более 40% акций челябинского АО «Равис — птицефабрика Сосновская» компании «Уральская агропромышленная группа» (УАГ) из Екатеринбурга, передает «Ъ-Южный Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд по иску «Рависа» прошел в 18-й раз, процесс продолжается с февраля — ответчиками являются УАГ, Андрей Косилов, а также его родственники Эдем и Наиля Асановы. По мнению истца, первая из сделок была направлена на «искусственное» наделение УАГ статусом акционера для совершения последующей сделки купли-продажи: так, в ноябре 2023 года супруги Асановы заключили с УАГ договор мены, получив вместо двух акций южноуральского агрохолдинга 10 акций «Сбербанка». В результате второй сделки, которая была заключена в декабре, УАГ и Андрей Косилов заключили договор купли-продажи 66,8 млн обыкновенных акций АО — сумма сделки составила 750 млн руб.

Кроме того, в «Равис» настаивали, что екатеринбургская компания, которая была создана в июне 2023 года, имеет признаки «сомнительного» контрагента, а Андрей Косилов заключил договор для того, чтобы спасти свое имущество от взыскания по гражданскому иску семьи девушки, ранее пострадавшей в ДТП с его участием. В УАГ объяснили, что ее целью при заключении спорных сделок было приобретение любого количества акций челябинского предприятия, учитывая, что УАГ в настоящее время расширяет географию своего присутствия.

В июне «Равис» взыскал с экс-директора 110 млн руб. убытков — Андрей Косилов возглавлял компанию в 2011-2022 годах, а в ноябре отказал «Равису» в отмене решений по трем делам, связанным с продажей доли Андрея Косилова УАГ.

Как ранее рассказали «Ъ-Урал» в Уральской агропромышленной группе, компания владеет 42% акций «Равис», но не управляет предприятиями агрохолдинга.

Ирина Пичурина

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