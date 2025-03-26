В Армавире проведут экспертизу алкоголя по делу о попытке отравления летчиков

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил повторную экспертизу алкоголя, фигурирующего в деле о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

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Процесс по делу проходит в закрытом режиме с января 2025 года. Подозреваемый — уроженец Мелитополя Егор Семенов, которому вменяют ст. 275 (государственная измена) и п. «а» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году фигурант получил гражданство РФ, а в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему поручили задание организовать убийство 77 выпускников Армавирского авиационного училища за 400 тыс. руб., однако обещанного вознаграждения он так и не получил.

Как установила прокуратура, Егор Семенов приобрел 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка, 200 флаконов медицинского раствора и торт, которые затем отравил. В октябре 2023 года через курьера посылка была доставлена в ресторан «Царская Охота». Летчики, не зная отправителя, передали ее правоохранительным органам, которые установили, что продукция отравлена.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Прокурор потребовал для него пожизненного лишения свободы. Первоначально приговор планировалось вынести 18 марта, но заседание было перенесено на 25 марта из-за «вновь открывшихся обстоятельств».

Дата следующего судебного заседания пока не назначена.

Нурий Бзасежев