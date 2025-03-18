Приговор обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесут 18 марта

В Южном военном суде готовятся огласить приговор Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления 77 летчиков — выпускников Армавирского военного авиационного училища. Как сообщает «"КП"-Кубань», суд вынесет вердикт 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигурант Семенов, уроженец Мелитополя, приехал в Россию в 2018 году и спустя четыре года получил гражданство. В 2023 году он, как утверждает следствие, вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился на сотрудничество, объяснив это давлением на его семью. По версии следствия, ему поручили организовать убийство выпускников авиационного училища за вознаграждение в 400 тыс. руб.

Осенью 2023 года обвиняемый Семенов прибыл в Армавир, где закупил в магазинах несколько десятков бутылок крепкого алкоголя, а также заказал у местного кондитера торты с символикой Краснодарского военного летного училища. В спиртное и десерты он, по данным обвинения, добавил медицинский препарат, вызывающий судороги и остановку дыхания. Подготовленные продукты он передал курьером в ресторан «Царская охота», где проходило мероприятие.

По словам курьера, заказ якобы отправил один из выпускников, не сумевший лично присутствовать на встрече. Однако летчики заподозрили неладное. Торт украшала устаревшая эмблема расформированного в 2011 году училища, а также аббревиатура «Армавирское ВАУЛ». Запах медикаментов усилил подозрения, и военные обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ и СКР установили личность отправителя. Фигуранта Семенова задержали с обратными билетами в Москву. По данным следствия, он планировал вместе с семьей покинуть Россию и вылететь в Египет. На суде он признал вину.

По обвинению в теракте и государственной измене Егору Семенову может грозить пожизненное заключение.

Вячеслав Рыжков