Госинвестиции в курорт «Золотые пески» в Крыму составят 13 млрд рублей

Круглогодичный морской курорт «Золотые пески», который планируется создать в Крыму, сможет принимать 1 млн туристов в год, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, объем господдержки проекта составит 13 млрд руб.

Господин Аксенов рассказал в Telegram, что курорт профинансируют из республиканского и федерального бюджетов. Средства направят на создание инфраструктуры — в частности, планируется перенос региональной автомобильной дороги за железнодорожные пути. Также должны провести газораспределительные и электросети, построить объекты водоснабжения.

Инвестор уже разработал планировку территории и генеральный план курорта, уточнил глава Крыма. Сейчас ведется подготовка мастер-плана, включающего финансово-экономическую модель и архитектурно-планировочные решения. Общая площадь курорта превысит 200 га. Площадь проектирования — 52,6 га, из них 33,3 га — под отели и санатории, 12 га — озеленение и дорожная сеть, 7,3 га — объекты якорной инфраструктуры. Открытие курорта позволит увеличить налоговые поступления и улучшить экономическую ситуацию, считает Сергей Аксенов.

О том, что на западном побережье Крыма между городами Саки и Евпатория создадут курорт «Золотые пески», глава региона сообщил 3 марта. Объекты строятся по поручению президента Владимира Путина. Срок реализации проекта — 2025–2029 годы. Первые объекты курорта планируется открыть к 2028 году.

О развитии дорожной отрасли в Крыму — в материале «Ъ» «На пути к морю».