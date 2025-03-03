В Крыму построят новый курорт за 60 млрд рублей

На западном побережье Крыма между городами Саки и Евпатория создадут новый морской курорт «Золотые пески». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Объект строится по поручению президента России. На территории площадью 226 га возведут большой комплекс со спортивными, развлекательными, образовательными объектами и общественными пространствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Проект будет реализован при поддержке государства и частных инвесторов. На данный момент конечный объем инвестиций планируется в размере около 60 млрд руб. При этом доходы от реализации проекта будут поступать в том числе в республиканский бюджет»,— написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о планах строительства и реконструкции автодороги для нового комплекса в границах городского округа Евпатория протяженностью свыше 18 км. Дорога, которая сейчас идет вдоль побережья, будет перенесена для создания большой променадной зоны. Срок реализации проекта — 2025–2029 годы. Ранее депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по курортам и туризму РУ Роман Тихончук заявил, что власти полуострова обсуждают возможность привлечения трудовых мигрантов из Индии в связи с острой нехваткой кадров в туристической сфере, в частности для работы на объектах курорта «Золотые пески». Он также подчеркнул, что проблема нехватки кадров в Крыму актуальна не только для турсферы, а едва ли не для всех отраслей.

Александр Дремлюгин, Симферополь