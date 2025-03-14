Первые объекты курорта «Золотые пески» в Крыму откроются к 2028 году

Первые гостиничные номера круглогодичного морского курорта «Золотые пески», строящегося между Саками и Евпаторией, планируют сдать в эксплуатацию к 2028 году. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В рамках реализации федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" Крым тоже принимает участие, и у нас есть определенные действия по достижению результатов, а именно [планируется] создать круглогодичный курорт»,— заявил господин Гоцанюк.

По словам парламентария, за последние 11 лет полуостров превратился в одно из наиболее востребованных туристических направлений России. За указанный период регион посетили свыше 60 млн путешественников. Сейчас в республике функционирует более 1 тыс. объектов размещения.

«Золотые пески» — самый масштабный инвестиционный проект полуострова, реализуемый по поручению президента РФ Владимира Путина. На территории площадью 226 га запланировано возведение 18 круглогодичных отелей категории три-пять звезд общей вместимостью 5,3 тыс. номеров. Полноценный запуск курорта запланирован на 2030 год.

Инфраструктура комплекса включит единый 11-километровый променад и пляжную линию с велодорожкой, спортивные, развлекательные, обучающие объекты и общественные пространства. Основным инвестором выступает группа компаний «Монолит», которая вложит около 60 млрд руб., государственные инвестиции составят порядка 12 млрд руб.

Анна Гречко