Сийярто прибыл в Москву для обсуждения конфликта на Украине и энергетики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, чтобы обсудить мирное решение конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения, а также дальнейшее сотрудничество с РФ.

«В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня — мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества»,— написал господин Сийярто в соцсети Facebook (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), разместив фотографию из будапештского аэропорта.

Господин Сийярто также добавил, что «мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее», и напомнил, что Венгрия три года призывала поддерживать открытыми каналы связи с РФ.

В начале марта Петер Сийярто провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По итогам встречи венгерский министр сообщал, что Белый дом готов обсуждать отмену антироссийских санкций в области энергетики, касающихся Венгрии.

Ранее министр иностранных дел заявлял, что прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз быть не может, пока Киев не восстановит права венгерских меньшинств в Закарпатье.

Подробнее о ситуации с импортерами российского газа — в материале «Ъ» «Санкции пропускают газ».