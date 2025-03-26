Гладков сообщил о проблемах с финансированием выплат за поврежденные автомобили

В Белгородской области существуют проблемы с выплатой компенсаций жителям, чьи автомобили были повреждены в результате действий ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Финансирование компенсаций происходит за счет внебюджетного фонда, и «есть большая проблема с его наполнением», сказал господин Гладков.

Губернатор сообщил, что пострадавшим компенсации не выплачиваются уже два месяца. Несмотря на сложности с пополнением фонда, власти региона не прибегнут к государственной поддержке, сказал господин Гладков. «Помощь за счет тех форм государственной поддержки, которые определены законодательством, будет очень сложно воспринята людьми. Четвертый год мы выделяем деньги на основе независимой экспертизы, это всех устраивает, и так будет продолжаться и дальше»,— сказал он во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Господин Гладков добавил, что до конца следующей недели власти региона выплатят пострадавшим 100 млн руб.

В январе губернатор сообщал о том, что лишь за декабрь 2024 года пострадавшим жителям было выплачено почти 400 млн руб. В марте Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование из-за действий сотрудников районной администрации, которые отказали одному из жителей в компенсации за поврежденный автомобиль. Он тогда заявил, что уже порядка 2,5 тыс. владельцев поврежденных авто получили выплаты, рассчитанные на основе выводов экспертизы.