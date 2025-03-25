«Молот» разгромно проиграл во втором матче плей-офф

В Челябинске состоялся второй матч серии одной восьмой финала плей-офф чемпионата ВХЛ. Пермский «Молот» проиграл местному «Челмету» со счетом 7:3. Первые двадцать минут завершились вничью 1:1. При этом пермяки забили первыми, отличился Дмитрий Юшкевич. После перерыва хозяева площадки забили пять шайб, из них три - в большинстве. В третьем периоде Максим Кицын, оформив дубль, сократил отставание. «Молот» за четыре минуты до финальной сирены заменил вратаря на шестого полевого игрока, но пропустил уже в пустые ворота.

В серии до четырех побед «Челмет» ведет со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут в Перми 28 и 30 марта.